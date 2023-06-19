В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар

В Аргаяшском районе Челябинской области продолжают тушить торфяной пожар.

В ликвидации тлеющих участков ежедневно участвует группировка из 60 человек и 18 единиц техники.

Как напоминают в главном управлении лесами региона, торфяной пожар в Аргаяшском районе был локализован больше недели назад, однако для его полной ликвидации нужно справиться со всеми тлеющими очагами.

В минувшие выходные здесь выкопали 700-метровую траншею, теперь ее общая длина превышает два километра (глубина составляет один метр).

«Продолжаются расчистка территории во внутреннюю часть пожара гусеничной техникой и дальнейшая прокладка траншеи. Кроме того, проложена рукавная линия в четыре километра для наполнения траншеи водой, в дальнейшем это позволит тушить территорию внутри пожара», - пояснил начальник ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.