В Ашинском районе водитель из Тольятти погиб в аварии с лесовозом

В Ашинском районе (Челябинская область) водитель автомобиля FAW в лобовую протаранил лесовоз. Он перегонял автомобиль и выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла вечером 27 июля на 1559 километре автодороги «Москва-Челябинск».

«Водитель, управляя автомобилем FAW X40 без государственного регистрационного знака, по предварительным данным, при выполнении обгона (на данном участке этот маневр запрещен) выехал на полосу для встречного движения, совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Исузу» с полуприцепом», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

В результате столкновения водитель FAW скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудниками полиции установлено, что водитель FAW - житель Тольятти. За свой 45-летний водительский стаж к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Водитель «Исузу» - житель республики Башкортостан, перевозил груз из Челябинска в Уфу.