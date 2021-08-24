В аварии под Троицком погибли два человека

В Челябинской области в результате столкновения КамАЗа и легкового автомобиля «Chery» на трассе Троицк – поселок Кумыское погибли два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла поздним вечером понедельника, 23 августа. Известно, что автомобили двигались в попутном направлении.

«От удара легковой автомобиль перевернуло на крышу и отбросило на полосу встречного движения, два пассажира получили травмы, не совместимые с жизнью», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Водители грузового и легкового автомобилей выжили. Им оказана медицинская помощь.

Кроме того, в пресс-службе ПСС сообщили еще об одной аварии, которая произошла сегодня, 24 августа, в 7:40.

На автодороге Троицкого городского округа, около поселка ГРЭС в районе ретранслятора, водитель легкового автомобиля «Лада-Калина» не справилась с управлением и столкнулась с деревом на обочине.

В результате аварии женщина не пострадала. Помощь спасателей ПСС потребовалась для восстановления транспортного движения – упавшее на дорогу дерево перегородило проезжую часть. Ствол с дороги уже убрали.

Всего за минувшие сутки спасатели ПСС Челябинской области выполнили восемь поисково-спасательных работ, в ходе которых был спасен один человек, обнаружено трое погибших.