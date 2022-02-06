В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска

Туристическая группа из Челябинска попала в ДТП в Башкирии – автобус завалился на бок. В аварии никто не пострадал.

В субботу, пятого февраля, от диспетчера ЕДДС Белорецкого района в главное управление МЧС России по республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Белорецк – деревня Отнурок вблизи деревни Отнурок с участием микроавтобуса «Mercedes-Benz».

«Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В автобусе находилось 20 человек, все взрослые. Это была туристическая группа из Челябинска (следовала по маршруту Челябинск-Отнурок-Челябинск)», - сообщили в ГУ МЧС республики Башкортостан.

Пассажиров из завалившегося на бок транспортного средства на двух автобусах - от управления культуры и отдела образования - доставили на автовокзал в Белорецк для дальнейшего следования в Челябинск.

На месте происшествия работала оперативная группа от МЧС России и спасатели госкомитета РБ по ЧС, к моменту прибытия которых помощь никому не потребовалась.