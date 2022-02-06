06.02.2022
В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка
06.02.2022
Челябинской спортсменке на Олимпиаде в Пекине пока не удалось побороться за медали
06.02.2022
В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска
05.02.2022
Прокуратура региона взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели девочки в Зауральском
05.02.2022
СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в Еманжелинском районе
05.02.2022
Сомнолог Руслан Исаев: Хроническая бессонница увеличивает риск развития Альцгеймера
В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022