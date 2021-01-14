В центре Челябинска столкнулись четыре легковушки

Сегодня утром, 14 января, в центре Челябинска произошло массовое столкновение легковых автомобилей. Машины перегородили дорогу проезжавшим мимо автомобилистам.
По данным городской Госавтоинспекции, авария произошла около девяти часов утра в районе пересечения улицы Пушкина и проспекта Ленина.
Последствия массовой аварии попали на видео. На кадрах видно, как после столкновения две легковушки развернуло, а одна выехала за пределы дороги. Машины буквально закрыли проезд для автомобилистов, заняв три полосы.
«Без пострадавших», - озвучили в ГИБДД Челябинска.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Скрины из видео: vk.com, «Челябинский транспорт»