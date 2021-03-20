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В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку

В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку, которые переходила железнодорожные пути в наушниках.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, ЧП произошло на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги утром в субботу, 20 марта 2021 года.

«При нахождении на путях, по которому следовал грузовой поезд, девушка слушала музыку через наушники сотового телефона, в результате чего не увидела и не услышала приближающийся железнодорожный состав», - рассказали в Уральском СУТ СКР.

От полученных травм молодая девушка скончалась на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Были опрошены близкие родственники пострадавшей, устанавливается кругобщения несовершеннолетней с целью выяснения условий её воспитания. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.