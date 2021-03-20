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С понедельника, 22 марта, в Челябинской области будет снят режим самоизоляции для жителей от 65 л
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20.03.2021
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
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20.03.2021
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19.03.2021
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За день до открытия персональной выставки в музее изобразительных искусств Челябинска на неформал
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19.03.2021
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
В Челябинском концертном зале им. С. С. Прокофьева в предстоящий понедельник, 22 марта, состоится
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
В субботу - «Тужилка» по Масленице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
В субботу - День весеннего равноденствия
Уральское следственное управление на транспорте
ЮУЖД
Происшествия
20.03.2021 23:19
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку

В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку, которые переходила железнодорожные пути в наушниках.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, ЧП произошло на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги утром в субботу, 20 марта 2021 года.

«При нахождении на путях, по которому следовал грузовой поезд, девушка слушала музыку через наушники сотового телефона, в результате чего не увидела и не услышала приближающийся железнодорожный состав», - рассказали в Уральском СУТ СКР.

От полученных травм молодая девушка скончалась на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Были опрошены близкие родственники пострадавшей, устанавливается кругобщения несовершеннолетней с целью выяснения условий её воспитания. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Уральское следственное управление на транспорте
ЮУЖД
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Отправить новость
С понедельника, 22 марта, в Челябинской области будет снят режим самоизоляции для жителей от 65 л
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
В субботу, 20 марта, в Челябинской области жители смогли поставить прививку от коронавирусной инф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021
В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида
Интернет-пользователи сообщили, что работа сервиса Instagram возобновлена. В соцсети вновь стали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021
Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса
За день до открытия персональной выставки в музее изобразительных искусств Челябинска на неформал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
В Челябинском концертном зале им. С. С. Прокофьева в предстоящий понедельник, 22 марта, состоится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021
Уральский духовой оркестр свой юбилей  отметит большим концертом
Уральское следственное управление на транспорте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области мужчина покончил с собой в туалете поезда
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30.10.2013
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18.10.2013
В аэропорту Магнитогорска пассажирка пыталась задушить сотрудницу полиции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Житель Челябинской области предстанет перед судом за смертельный удар собутыльнику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.03.2021
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Челябинск сегодня, 18-го марта, вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну».
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Челябинск вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну»
18.03.2021
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Челябинский инвалид-колясочник, экс-депутат Калининского района Николай Ольховский провел видеоэк
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Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску
18.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Магия» Навального сработала – в Челябинске подрядная организация оперативно убрала снежную кучу,
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17.03.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество
В Челябинске со снежными кучами решили бороться с помощью Навального
17.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на месте свалки, которая сейчас находится в стадии рекультивации, в будущем может по
Общество
На месте челябинской свалки может появиться горнолыжный курорт
17.03.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 23:19
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:47
В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:34
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 17:04
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 16:36
В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:22
В субботу - «Тужилка» по Масленице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:09
Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:50
В субботу - День весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:39
В Челябинске открывается Школа гусельной игры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:21
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 11:56
Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 02:05
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной глыбы на жительницу Миньяра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 23:41
Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:57
Во всем мире перестали работать Instagram и WhatsApp
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:45
Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 21:44
В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 20:50
В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:17
В выходные в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, скачки давления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:06
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:56
Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:37
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:21
Уральский духовой оркестр свой юбилей  отметит большим концертом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:07
В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:20
Ринат Кучитаров обнаружил опасный участок на углу Правдухина и Горького
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:09
Челябинский театр кукол уезжает на гастроли в Киров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:08
Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:06
Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:58
Профсоюзы: Важен труд каждого
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:55
Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:37
В Магнитогорске сотрудница налоговой попалась на превышении должностных полномочий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:18
Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:08
Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:16
В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:03
«ЧелябГЭТ»: Валидаторы кондукторов не заменят, а лишь помогут восполнить их нехватку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:52
На экзаменах на водительские права отменили автодромы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:50
Южноуральцы смогут теперь привиться от ковида и в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:36
В Южноуральске задержан местный житель, который «заминировал» жилой дом с помощью муляжа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:33
Прокуратура внесла представление главе Советского района за кучи снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:26
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:22
В Челябинской области во избежание ЧС из-за паводков военные проведут подрывы льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:16
Челябинец наказан за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:04
Алексей Текслер пока не будет вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 12:28
Общественники нашли порядка 20 стоков ливневой канализации в реку Миасс
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19.03.2021 11:53
В Челябинской области водитель фуры устроил лобовое ДТП
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19.03.2021 11:45
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 55 тысяч
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19.03.2021 11:32
В Челябинске выходят из зимней спячки медведи, первым пробудился Степан
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19.03.2021 11:19
В Челябинске началось строительство аквапарка
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19.03.2021 10:53
Пластический хирург из Челябинска стал фигурантом уголовного дела после смерти пациентки
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19.03.2021 10:48
В Челябинской области устанавливают причины ДТП на железнодорожном перегоне
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19.03.2021 10:05
Миронов сравнил Байдена с персонажем из анекдота, а Путин пожелал ему здоровья
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19.03.2021 09:19
В Челябинской области при общем дефиците мест сокращается число детей в ряде детсадов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:30
«Гастропарк 2» – в два раза больше!
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18.03.2021 20:25
Челябинцев приглашают на «Женский стендап»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:19
Житель Екатеринбурга арестован за передачу взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 19:58
Челябинск вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 18:20
Три челябинские больницы получат наборы для экспресс-тестирования на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 18:01
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:45
В пятницу в Челябинской области обещают снегопады
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:36
В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:33
В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:28
Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:17
Исследование: кто едет на челябинские горнолыжки и как проводит время на горе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:14
Анонсы событий и мероприятий на 19 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:47
В ЗСО развернулась оживленная дискуссия по зарплатам медработников Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:43
В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:25
Молодежный театр Челябинска познакомит на своей сцене Ван Гога и Арто
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:23
Ветеринара «Челябинской ветстанции» заподозрили в получении взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:08
Прокуратура требует вернуть экс-чиновницу челябинского минздрава под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:06
«Ростелеком» обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:00
В Челябинске простились с воспитанником челябинского «Трактора»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:59
Полицейские Челябинска ликвидировали очередной наркопритон
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:49
Новый Тускон и «лосиный тест»: что пошло не по плану?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:48
В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:41
Жители Миньяра на пять суток остались без холодной воды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:30
ВТБ запустил собственную курьерскую службу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:07
ЗСО обжаловало решение по границам Челябинского бора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:50
В Челябинске состоится спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:48
Балалайка – душа России, челябинского «Малахита» и Александра Просветова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:47
Грабитель из Уйского района, ожидая приговора, совершил еще одно преступление
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:23
В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:01
Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:58
В Челябинске оркестр Росгвардии встретил гостей города на железнодорожном вокзале
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:55
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:54
В Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:52
В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:38
Смертность в Челябинской области вдвое превысила рождаемость
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:36
В Миассе пройдет Всероссийский фестиваль «Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:14
Что даст Челябинску инициативное бюджетирование узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:47
В Челябинской области число выздоровевших за сутки пациентов с ковидом в 1,5 раза превысило число инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:27
Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:18
Житель Беларуси расстрелял фиктивного директора своей фирмы в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:16
В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:06
Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:01
Никас Сафронов подарит Челябинску картину, выбранную посетителями его выставки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:56
Жительница Магнитогорска с параличом лицевых мышц стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:55
На переезде рядом с Чурилово поезд протаранил легковушку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:22
Руководитель компании «Интерсвязь» удостоен благодарности за бескорыстный вклад в борьбу с COVID-19
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:21
Текслер простимулировал глав на увеличение числа самозанятых
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:19
В Челябинской областной клинической больнице начал работу новый МРТ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 09:01
«Новые люди» инициируют возвращение прямых выборов мэров в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 20:51
В четверг в Челябинской области ветрено и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:38
Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:06
Челябинск ждет «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:44
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:35
Навальный подействовал: в Челябинске оперативно убрали снежную кучу возле кинотеатра имени Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:31
Теплоход «Челябинск» протаранил опору моста в Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:22
В Челябинске подростков научат искусству фотографии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:13
В ГУФСИН ответили на претензии антимонопольщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:11
Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:07
Жительница Сургута умерла после пластической операции, сделанной в клинике Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:52
Умер профессор ЧелГУ Алексей Шумаков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:51
Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:14
Полицейские Челябинска помогли бездомным получить паспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:12
Жители Сатки выкинули с балкона труп женщины
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:10
«Под одной крышей» - первая премьера весны Челябинской драмы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:08
Никас Сафронов устроил для челябинских журналистов званый ужин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:06
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:02
Челябинские чиновники решили выяснить, как в городе убирают снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:59
В Челябинске возбудили дело о хищении 16 миллионов при реставрации оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:57
Челябинские антимонопольщики выдали предостережение ГУФСИН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:34
Бывшему замминистра строительства предъявлено новое обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:30
Текслер потребовал от глав активнее вывозить снег с улиц
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:27
Влюбленные южноуральцы сыграют полторы сотни свадеб в день весеннего равноденствия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:06
Текслер: Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает стабилизироваться
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:05
А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:57
Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:39
Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:57
Южноуральских предпринимателей научили, как списать долги по программе льготного кредитования
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17.03.2021 13:49
В Челябинске со снежными кучами решили бороться с помощью Навального
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17.03.2021 13:36
Мэрии Верхнего Уфалея все-таки придется заняться отловом бродячих собак
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17.03.2021 13:28
В России предсказали новый топливный кризис
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17.03.2021 13:27
Три корпоративных видео ММК стали лауреатами всероссийского конкурса
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17.03.2021 13:00
Приставы взялись за Тефтелева
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17.03.2021 12:19
В Магнитогорске авиарейс до Москвы задержали на шесть часов
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17.03.2021 12:14
В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:00
В Челябинске будущий хозяин «кота в мешке» получит пакет корма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:59
«Уралкуз» увеличил продажи железнодорожных осей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:57
В Историческом музее Челябинска можно будет увидеть космический скафандр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:50
На челябинской свалке пока не рекультивировали один отстойник
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:45
В ГУФСИН продолжается активная вакцинация от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:28
У волонтера из Магнитогорска вынесли все имущество из машины пока он спасал людей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:25
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых за сутки случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:04
Полиция Челябинска изъяла сигарет и контрафактного алкоголя на четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:58
Челябинцам на выставке «Время первых» покажут космический скафандр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:34
На месте челябинской свалки может появиться горнолыжный курорт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:25
Церемония прощания с воспитанником челябинского «Трактора» пройдет 18 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:12
Южноуральцы могут получить медпомощь в федеральных клиниках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 07:54
Движение поездов на перегоне Сыростан – Хребет ЮУЖД полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 22:28
Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 21:46
Предварительная причина схода вагонов на ЮУЖД - излом рельса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 21:06
Подарок на столетие: Андрей Фалейчик вручил вдове ветерана Великой Отечественной жилищный сертификат
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 18:23
Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 18:04
Более 68 тысяч южноуральцев вакцинировались против ковида, еще 38 тысяч поставили первый укол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:49
Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:30
В челябинском городском бору «завелся» неуловимый «создатель» снежных куч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:26
Челябинские хоккеисты дали мастер-класс для осужденных колонии Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:24
Воспитанник «Трактора» умер после попадания шайбы в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:46
ЮУЖД: В ближайшие часы восстановим движение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:44
Бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля задержали за езду без прав
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:36
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:33
В Челябинской области начался весенний «БУМаговорот» - присоединяйтесь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:22
В Челябинске мужчина в медицинской маске ограбил ломбард
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:21
Красивая и смелая…
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:19
Смягчены требования к резидентам ТОСЭР в моногородах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:45
В Челябинске задержаны лжеэлектрики, которые грабили пенсионеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:32
В Магнитогорске растут грамотные потребители
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:10
В среду в Челябинской области вновь обещают температурные качели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:02
Покупка детсада обернулась для мэрии Копейска возбуждением дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 14:43
Челябинские дзюдоисты отличились в Екатеринбурге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 14:24
Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:58
В Еманжелинске суд обязал мэрию отремонтировать автодороги на станции Таянды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:58
«Ростелеком» осветит улицы Снежинского городского округа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:56
На базе ММК встретились и обменялись опытом промышленные инноваторы России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:44
В апреле ограничат движение большегрузов на трассах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:11
В Копейске директора хлебокомбината обвиняют в невыплате зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:04
Жительница Коркино обвинила судью в получении взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:48
В Челябинске вышестоящий суд потребовал демонтировать стоянку возле ГКБ №6
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:44
Сход вагонов изменил маршруты движения поездов по территории Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:21
В Челябинске приступили к очистке крыш от сосулек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:07
Володин придумал, как удержать россиян в регионах с помощью льготной ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:04
По факту схода вагонов на ЮУЖД возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:03
В Минэкологии прокомментировали сброс канализационных стоков в Миасс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:53
Россиян ждет подорожание картошки и хлеба
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:33
Почти пять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:17
В Кыштыме будут судить бухгалтера, которая украла из бюджета больше миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:03
В нацпарке «Зигальга» установят беседки для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:47
Первые плоды акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:44
МЧС: Восстановительные работы на участке схода поезда ЮУЖД продлятся до вечера вторника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:42
В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:24
На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 09:51
На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 21:32
И.о. главы Троицка назначена Елена Василяускене
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 21:18
Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 20:00
В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 19:50
От жителей Челябинской области ждут идей создания мусорных контейнеров. Победителям - призы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 19:28
В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 18:38
Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:54
Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:47
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:39
Более 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:32
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:32
Сосны, липы и рябины: Новоградский проспект Челябинска зазеленел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:23
Физики ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите удивительные частицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:14
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:03
В Челябинске сформировано 1100 наборов из «Корзины доброты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:39
Масленица в женских колониях Челябинска получилась по-настоящему вкусной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:37
Адвокат обжаловал арест главы Троицка Александра Виноградова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:26
Челябинские легкоатлеты попали в тройку призеров чемпионата России среди ветеранов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:24
За дачу взятки сотруднику челябинской таможни задержан житель Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:06
Депутат Владимир Корнев помогает людям с инвалидностью в социализации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:46
В Троицке мужчина за любовь к конопле лишился свободы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:43
Во вторник в Челябинске ясно и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:42
В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:06
В 2021 году в обновление детской филармонии Челябинска инвестируют 63 миллиона рублей
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15.03.2021 14:43
В Еманжелинске низким напором воды в квартирах заинтересовалась прокуратура
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:35
В Челябинске полиция устроила облаву на рынках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:30
Челиндбанк запустил сервис онлайн-переводов с карт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:28
Челябинка вонзила нож в сердце сожителю и вызвала полицию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:27
В Челябинске подписаны все распоряжения по инициативным проектам о допуске к конкурсу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:26
Сторонники Александра Московского рассказали СВОЮ правду о ситуации в СНТ «Электрометаллург»
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15.03.2021 14:12
В Челябинске исчезнувшего алиментщика нашли по объявлению в соцсети
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:56
Житель Якутии приехал в Сосновский район делать «закладки»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:54
Челябинск готовится к паводку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:47
Котова объявила о старте субботников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:46
Жительница Златоуста стала жертвой онлайн приложения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:45
Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:25
В Челябинске готовы графики благоустройства всех девяти общественных пространств
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:05
С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на 7,5 тысячи человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:54
В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:48
Челябинец отомстил бывшей, раскидав ее обнаженные снимки возле дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:44
В Челябинске для льготников растет число доступных маршрутов с нерегулируемыми тарифами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:16
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:16
В Челябинской области завершено расследование смерти малышки, замерзшей в сенях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:15
Южноуральская велогонщица выиграла Кубок России по маунтинбайку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:08
Котова: Не вывезем снег – поплывем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:06
Ватерполистки Златоуста пробились в финал Евролиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:53
В России придумали стимул для занятия детским фитнесом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:51
Наталья Котова предложила сделать катание на коньках в парке Терешковой бесплатным для школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:44
За сутки в Челябинской области умерло 12 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:42
В Челябинской области ДТП с большегрузом, смявшим иномарку на М-5, переросло в уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:21
В Челябинской области стартовали продажи домов в «президентской деревне»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:19
В Челябинске ушел из жизни старейший десантник России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:18
В Челябинске открылась выставка «Художник умный и правдивый»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:17
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:15
Общественники бьют тревогу: челябинский Миасс во власти канализационных стоков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:23
В Копейске сожгли масленичное чучело из ТБО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:07
В России изменят правила предоставления пособий для малообеспеченных семей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:43
В понедельник у православных начался Великий пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:33
Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 19:30
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:58
Днем в понедельник в Челябинской области резко потеплеет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:37
В Магнитогорске объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 12:18
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:53
В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:32
С ковидом справились уже более 47 тысяч инфицированных южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:17
В воскресенье - прощёный день
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 01:35
Челябинцы собрали в «Корзину доброты» 3,5 тысячи кг продуктов