В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку

В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку, которые переходила железнодорожные пути в наушниках.
Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, ЧП произошло на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги утром в субботу, 20 марта 2021 года.
«При нахождении на путях, по которому следовал грузовой поезд, девушка слушала музыку через наушники сотового телефона, в результате чего не увидела и не услышала приближающийся железнодорожный состав», - рассказали в Уральском СУТ СКР.
От полученных травм молодая девушка скончалась на месте происшествия.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Были опрошены близкие родственники пострадавшей, устанавливается кругобщения несовершеннолетней с целью выяснения условий её воспитания. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.