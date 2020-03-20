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В «ЧелябГЭТ» рассказали о причинах схода трамвая в Ленинском районе

Происшествия
Сегодня, 11:56
Автор: 
Евгения Александрова

В ООО «ЧелябГЭТ» рассказали о причинах схода трамвая в Ленинском районе, случившегося вчера, 19-го марта, около половины восьмого вечера.

«Восьмерка» ехала по улице Дзержинского в сторону Чистопольской. По информации центрального диспетчера МУП «СОД», водитель трамвая рассказал, что вагон сначала подбросило, а потом произошел сход первой тележки.

«Данный факт может свидетельствовать о возможности наличия на трамвайных путях в момент движения трамвая постороннего предмета. Для скорейшего восстановления движения на место оперативно прибыла аварийная бригада. В результате под простой попали пять вагонов трамваев. Движение было восстановлено в 20 часов 30 минут», - сообщили в «ЧелябГЭТе».

При происшествии никто не пострадал.

Прокомментировали на предприятии и сход трамвая, который произошел утром 18-го марта у первого депо, когда на место пришлось вызывать кран.

«Выезд из депо находится на проезжей части, совмещен с интенсивной автомобильной дорогой. На данной автомобильной дороге образовалась яма, которая примыкает к рельсовому полотну. При попадании колеса автомобиля в эту яму произошел сдвиг рельса, в связи с чем произошел сход второй тележки трамвая. Спецтехника предприятия (кран) была применена с целью скорейшего восстановления движения», - рассказали в ООО «ЧелябГЭТ».

На предприятии подчеркнули, что подобные ситуации в весенний период происходят участках, находящихся на одном уровне с проезжей частью. В связи с перепадами температур грунты на таких участках становятся очень подвижными, что оказывает негативное воздействие на дорожное и рельсовое полотно.

В Челябинске, увы, не только сходят с рельсов трамваи, но и горят троллейбусы. «Пятерка», воспламенившаяся на АМЗ во вторник, 17-го марта, по предварительным причинам, сгорела в результате перепада напряжения. На пожаре в общественном транспорте никто не пострадал – ЧП произошло на конечной остановке, когда водитель находился на обеденном перерыве.

Фото ООО «ЧелябГЭТ»

Автор: 
Евгения Александрова
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