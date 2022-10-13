В Челябинск пришли фальсифицированные рыбные консервы

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинск от производителя из Новосибирска поступила партия фальсифицированной консервированной рыбной продукции.

Как выяснил в ходе проверки региональный Россельхознадзор, «Сайра» оказалась изготовлена из более дешевых сардины и сельди, «Скумбрия» - из сельди, «Печень трески» - из молок лососевых рыб.

За период с 20 июля по второе октября текущего года новосибирский производитель поставил предприятию-продавцу в Челябинске 10368 килограммов фальсифицированных рыбных консервов. На момент проверки получатель продукции в столице Южного Урала уже отправил на реализацию 4815,4 килограмма продукции.

Управление Россельхознадзора оперативно вынесло получателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовало изъять из реализации фальсифицированную продукцию.

На сегодняшний день все непроданные консервы сняты с продажи.

Судьба оставшихся 5533 килограммов консервов будет решена в ближайшее время. Скорее всего, продавец примет решение о возврате консервов производителю, отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

В отношении новосибирского предприятия-нарушителя и уполномоченного лица предприятия, оформлявшего производственные транзакции с нарушениями через компонент ФГИС «Ветис. Паспорт», приняты соответствующие меры в рамках компетенции управления Россельхознадзора по Новосибирской области.