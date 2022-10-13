В Челябинске 12-летний мальчик выпрыгнул из окна девятого этажа

Сегодня, 13 октября, в Челябинске под окнами одного из домов по улице Новороссийская обнаружено тело ребенка. Сотрудники ПДН сейчас выясняют, что могло способствовать трагедии.

Как сообщил ИА "Урал-Пресс-Информ" собственный источник 12-летний мальчик выпал с девятого этажа.