В январе 2023 года четыре подростка Челябинской области совершили суицид

В Челябинской области только за январь 2023 года четыре подростка покончили жизнь самоубийством. В регионе регистрируется рост числа попыток суицида среди несовершеннолетних. Психолог ЧелГУ рассказала, как родителю заметить признаки суицидального поведения ребёнка и как избежать трагедии.

Официальные данные озвучила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт с своем Телеграм-канале.

«По уточненным данным видим, что число зафиксированных попыток суицида в Челябинской области несколько выросло - с 64 в 2020 году до 65 в 2022 году, - рассказала первый вице-губернатор. - Но благодаря работе, которую совместно проводят ответственные органы и службы, завершенные суициды происходят реже: в 2020 году их было 26, в 2021 – 22, в прошлом году – 17. С начала 2023 года – четыре таких случая».

Ирина Гехт назвала пять основных причин суицидального поведения подростков. Это нарушение детско-родительских взаимоотношений (особенно когда к подросткам предъявляют завышенные требования); длительное употребление алкогольных напитков в семье; особенности развития психоэмоциальной сферы и органические поражения центральной нервной системы, а также несуицидальное самоповреждающее поведение (в 2022 году была 21 такая попытка).

Заместитель директора института образования и практической психологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ), специалист по деструктивному поведению Мария Кузнецова рассказала, как родителю заметить признаки суицидального поведения ребёнка и как избежать трагедии.

Мария Кузнецова отмечает, что типы суицидального поведения условно можно поделить на две группы: демонстративное суицидальное поведение и истинный суицид.

«При демонстративном суициде подростки часто косвенно, но иногда и напрямую, сообщают о своих намерениях, – поясняет Мария Кузнецова. – Поскольку молодое поколение часто проводит своё время в социальных сетях и мессенджерах, то можно обратить внимание на то, какие фотографии, картинки, музыку, тексты и посты они выкладывают или лайкают, на какие страницы подписаны, в каких группах состоят. Подросток может напрямую сообщать о своих проблемах и, не находя решения, «в шутку» высказываться на тему смерти и самоубийства».

Кроме того, психолог ЧелГУ назвала и другие признаки, на которые нужно обратить внимание родителю или близкому человеку.

«Истинный суицид никогда не бывает спонтанным, чаще всего окружающие просто не замечают намерения суициданта, – говорит Мария. – Какое поведение подростка может вызвать тревогу относительно его суицидального поведения – состояние скуки, апатии, усталости на протяжении длительного времени (от 3-5 дней и более), при этом у подростка может быть нарушен сон, аппетит. Также на протяжении длительного периода подросток не проявляет интерес к чему-либо, к прежним увлечениям, предпочитает оставаться одному, изолируется от близких и друзей. Нередко, бывают случаи, когда после такого периода, происходит резкая смена настроения – подросток становится радостным, проявляет активность в жизни, может снова заняться увлечениями. Это поведение обусловлено принятием решения о самоубийстве, после чего он словно испытывает облегчение».

Психолог отмечает, что если у ребёнка наблюдается даже один из вышеперечисленных признаков – это повод к незамедлительным профилактическим действиям.

В январе на базе института образования и практической психологии начал действовать Центр психолого-педагогического сопровождения семьи. Здесь можно получить консультацию по различным вопросам развития, воспитания, образования детей в семье; разобраться с помощью профессионала во внутрисемейных отношениях, получить психологическую поддержку в удобном формате – на личной встрече, при общении по телефону или по видеосвязи, в форме письменного ответа.