В Челябинске автобус из лужи вызволяли спасатели

В Челябинске спасателям пришлось выручать пассажиров автобуса, который вчера, 26 сентября, заглох в глубокой луже под железнодорожным мостом на улице Валдайской. Самостоятельно покинуть транспорт 25 пассажиров и водитель не смогли.

«При помощи буксировочного троса зацепили автобус к автомобилю «Урал» и отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали», — рассказали спасатели.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 26 сентября после первого дождя, обрушившегося на Челябинск, город сразу затопило. Многие горожане не могли выйти из подъездов из-за огромных луж. Факты свидетельствуют: властям надо обратить внимание на ливневую канализацию или ее отсутствие.