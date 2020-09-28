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В Челябинске будут судить банду, укравшую коллектор

Происшествия
Сегодня, 18:58
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Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жителей региона, которые, по версии следствия, похитили напорный коллектор, предназначенный для транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод от насосной станции до приемной камеры очистных сооружений канализации.

Южноуральцы обвиняются по статьям УК РФ «Кража» и «Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов жилищного и коммунального хозяйства из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору».

«Установлено что соучастники получили от неустановленного лица схему резервного напорного коллектора, используемого на случай аварийной ситуации, и похитили часть труб, произведя демонтаж и вывоз трубопровода на участке местности от ГСК-3 по Свердловскому тракту, 1-А до магазина «Сатурн» по Свердловскому тракту, 3-В, который сдали в пункты приема металлолома», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате преступных действий обвиняемые привели в негодность объект жизнеобеспечения, похитив 180 погонных метров трубы весом 94 тонны на общую сумму почти в два миллиона рублей.

 

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