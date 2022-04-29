В Челябинске будут судить директора компании «Строительные технологии города»

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении денежных средств у частников долевого строительства. На скамье подсудимых - директор «Строительных технологий города» Светлана Морева. Она обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия обвиняемая, являясь единственным учредителем и директором ООО «Строительные технологии города», в период с ноября 2013 по июнь 2019 года привлекла денежные средства населения для строительства жилого дома ЖК «Оникс» в Челябинске, однако на указанные средства фактически осуществляла строительство другого объекта в своих личных интересах.

«С целью исполнения обязательств по строительству ЖК «Оникс» в указанный период обвиняемая получила разрешение на строительство офисного здания и жилых домов в ЖК «Ривьера» и ЖК «Победа», привлекла для строительства денежные средства 32 граждан и юридических лиц, которые израсходовала на постройку ЖК «Оникс», причинив потерпевшим ущерб на общую сумму около 183 миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, в рамках уголовного дела органами предварительного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество в размере более 176 миллионов рублей.

«В отношении злоумышленницы также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Позднее оба уголовных дела были соединены в одно производство», - добавили в региональном полицейском главке.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.

Напомним, еще в июле 2017 года в Челябинске на совещании по проблемным дольщикам из недостроенного ЖК «Оникс» пообещали квартиры к 31 декабря 2017 года. В июле планируют возобновить работы на «вставшей» стройке. Тогда юрисконсульт ООО «Строительные технологии города» Станислав Тимофеев подчеркнул, что к началу 2018 года объекты должны быть сданы, но пока компания дожидается поступления инвестиций.