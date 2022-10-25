В Челябинске будут судить межрегиональную группу наркоторговцев

В Челябинске в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении межрегиональной группы наркоторговцев. «Деятельность» четырех жителей Омска и двух челябинцев выявили и пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при поддержке отряда особого назначения «Гром».

Сначала полицейскими на месте одного из тайников-закладок были задержаны двое жителей Омска. Позднее полицейские установили третьего участника группы, которого задержали в Красноармейском районе Челябинской области.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории города Омска сотрудники УНК установили и самого руководителя данной преступной группы – местного жителя, который курировал противоправную деятельность через сеть Интернет и использовал специально созданный для осуществления сбыта наркотиков интернет-магазин», - рассказали в региональном полицейском главке.

На территории Челябинской и Тюменской областей полицейские изъяли более три килограммов мефедрона.

Затем на территории Челябинска были задержаны двое южноуральцев. В салоне автомобиля, на котором они передвигались, изъято еще пять килограммов аналогичного синтетического наркотика.

Из материалов дела следует, что обвиняемые выполняли роль межрегиональных курьеров. В их обязанности входили перевозка наркотических средств, фасовка и размещение незаконного товара в тайники для дальнейшей мелкооптовой и розничной наркоторговли на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Омской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Фигуранты находятся под стражей.