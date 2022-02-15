В Челябинске четыре человека травмировались в аварии с маршруткой

В Челябинске маршрутка столкнулась с легковушкой. В результате аварии пострадали четыре человека

Авария произошла вечером 14 февраля. На перекрестке улиц Шаумяна и Доватора легковой автомобиль марки LADA Kalina столкнулся с маршрутным такси №56. В результате аварии пострадали четыре человека: три пассажира автомобиля и один маршрутного такси.



Для помощи пострадавшим на место аварии прибыл экипаж спасателей Челябинской городской службы спасения:

«К счастью, зажатых не было. Мы эвакуировали людей из автомобиля и передали бригаде скорой помощи. Еще одна 22-летняя девушка, которая была за рулем, от госпитализации отказалась. Из микроавтобуса эвакуировали женщину примерно 50-ти лет», – рассказал старший группы спасателей.



Пострадавшие доставлены в медучреждения города с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.