В Челябинске иномарка перевернулась, врезавшись в тросовое ограждение

В Челябинске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. После столкновения машина перевернулась.

Дорожный инцидент произошел на улице Братьев Кашириных поздно ночью 27 июля.

«Водитель автомобиля Шевроле не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение. Благодаря ему машина не выехала на полосу встречного движения. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алена Безменова.

Напомним, горожане категорические против установки тросовых ограждений. В народе их называют «смерть мотоциклистов». На встречке есть шанс увернуться от машины. От троса же шанса увернуться нет.

Урбанист Лев Владов вообще обвинил специалистов, отвечающих в Челябинске за дорожное направление, в некомпетентности. Однако, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов считает оправданной установку тросовых ограждений на проезжей части.

Впрочем, Максим Куляшов активно продвигает и тему появления так называемых «островков безопасности» на Комсомольском проспекте.