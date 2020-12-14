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Министр высказался за тросовые ограждения в Челябинске, а автомобилисты против

Серые тросовые ограждения, установленные на северо-западе Челябинска на проезжей части дорог, помогают спасать жизни автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев на пресс-конференции 14 декабря, отвечая на вопрос журналиста агентства «Урал-пресс-информ» о целесообразности установки таких ограждений на городских улицах. Однако челябинцы попросту боятся ездить рядом с тросами.

Нечаев уточнил, что на трассах четырехполосная дорога позволяет устанавливать металлические барьерные ограждения. В Челябинске же сделать это невозможно. По словам министра, тросовые заборы предотвращают лобовые столкновения на дороге. Единственное, что его не устраивает в ограждениях – это цвет.

«Однозначно тросовые барьерные ограждения при ДТП жизни сохраняют, - сказал Нечаев. - И такие случаи, к сожалению, в этом году уже были. Ограждения предотвращают выезд на встречную полосу и лобовые столкновения. Да, ограждения серые. Я как министр привык видеть что-то красивое: кустарники, цветочки, огоньки. Мы разговаривали с администрацией Челябинска о том, чтобы разместить на этом ограждении световые элементы».

Министр уверен, что благодаря таким ограждениям челябинцы перестанут перебегать дорогу в неположенных местах. В то же время Нечаев отметил проблему очистки таких ограждений от снега.

«Когда выпадает снег, мы видим, что средняя и краевая полосы очищены, а разделительная, где тросы, не до конца очищена. Здесь нужно городу Челябинску принимать меры по доочистке в ручном режиме», - подытожил министр.

Дорожникам приходится лопатами вычищать снег из-под тросов. Последствия такой очистки уже попали на кадры видеорегистратора.

Накануне в группе «Челябинский урбанист» появились кадры последствий аварии рядом с тросовым ограждением. На видео видно, как одна из машин врезалась в ковш снегоуборочной машины.

Кроме того, жители Челябинска не разделяют мнения властей о безопасности тросовых ограждений. Свою обеспокоенность они выразили в социальных сетях.

«У меня мама боится ехать рядом с этими штуками. Там машины в легкий фарш режутся на запчасти. Я не понимаю, про какую эстетичность тут говорят, когда безопасностью тут не пахнет», - написала в группе в соцсети Татьяна Измоденова.

«В народе это называют «смерть мотоциклистов». На встречке есть шанс увернуться от встречной машины. От троса же шанса увернуться нет», - отметил Игорь Башарин.

Напомним, тросовые ограждения установили в Челябинске на Университетской Набережной и Свердловском тракте.