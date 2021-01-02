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В Челябинске ищут Деда Мороза, поджегшего «Газель»

В Челябинске в новогоднюю ночь неизвестный в костюме Деда Мороза поджег машину марки «Газель». Пострадавшая семья написала заявление в полицию.

«31 декабря.... в 23.40... сгорела машина отца... вся.. вот оно - окончание 2020..», - написала Светлана Доброт в своем аккаунте Instagram, опубликовав видео пожара и фото сгоревшей «Газели».

По словам Светланы, машину поджег мужчина в костюме Деда Мороза. Его заметили по камерам видеонаблюдения.

«Ищем очевидцев, кто проезжал 31 декабря в 23:24 по улице Салтыкова. Между домами №26 и №28 останавливался автомобиль, в который сел мужчина (в костюме Деда Мороза), который сжёг «Газель». Прошу, кто ехал там, посмотрите, пожалуйста, записи своих регистраторов», - попросила женщина о помощи в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт произошедшего подтвердили.

«По данному факту проводится проверка», - сказали в региональном полицейском Главке.

Фото, видео: instagram/osoba_opasna/