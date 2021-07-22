В Челябинске из окна седьмого этажа выпал ребенок

В Челябинске из окна одного из жилых домов Тракторозаводского района выпал и разбился насмерть двухлетний мальчик. Следственными органами СК РФ области проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла вечером 20 июля. Под окнами дома в Тракторозаводском районе было обнаружено тело двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.