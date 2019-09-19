В Челябинске из-за ливня 7500 человек остались без света

В Челябинске из-за сильного ливня и шквалистого ветра жители Курчатовского района остались без света. Энергетики «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение, прерванное непогодой.

Сегодня, 19 сентября, при прохождении атмосферного циклона в Челябинской области, сопровождающегося сильными ливневыми дождями и усилением ветра, произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании «Россети Урал» - «Челябэнерго».

«В результате повреждения на «ТЭЦ-4-Шагол» и «ТЭЦ-4-Аэродромная» без электроснабжения остались потребители Курчатовского района Челябинска с населением порядка 7400 человек. Место повреждения энергооборудования обнаружено. В настоящее время на линиях работают четыре ремонтно-восстановительные бригады. В энергокомпании введен особый режим работы», - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Электроснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

По данным гидрометцентра, разгул стихии в Челябинской области еще и завтра. Ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам без необходимости не выходить из дома и взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Водителей предупреждают о возможных осложнениях ситуации на дорогах. Для тех, кто окажется в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме будет работать телефон дежурного управления автомобильных дорог: 266-65-63.