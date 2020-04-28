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В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов

Происшествия
Сегодня, 12:01
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске будут судить коменданта одного из общежитий, которая за деньги создавала студентам комфортные условия для проживания. В интересах следствия название учебного заведения не разглашается, потому что оперативники до сих пор устанавливают количество пострадавших от действий обвиняемой.

В полиции Челябинска расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки». Фигурантом по делу проходит комендант одного из студенческих общежитий. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску установлено, что местная жительница, 1983 года рождения, являясь комендантом одного из студенческих общежитий, получила от обучающейся в вузе  студентки 15 тысяч рублей за предоставление возможности проживать в комнате одной», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В ходе работы следователями установлена причастность женщины к совершению 10 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Полицейские не исключают, что подобных фактов было намного больше и проводят работу по выявлению других фактов получения денег от студентов. Название вуза стражи порядка не разглашают в интересах следствия.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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