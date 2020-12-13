В Челябинске маршрутка на полной скорости сбила ребенка

В Челябинске водитель маршрутного такси сбил 10-летнюю школьницу. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Девочка сейчас находится в больнице.

ЧП произошло вечером 12 декабря в Ленинском районе Челябинска на улице Новороссийской.

Со слов очевидцев, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент к остановке подъезжал маршрутный ПАЗ №218, которого занесло на полосу встречного движения. Он сбил ребенка. Девочку увезли в реанимацию.

В пресс-службе регионального полицейского главка факт аварии подтвердили. Проводится проверка.

Днем ранее в Магнитогорске таксист сбил 12-летнего школьника. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара мальчик пролетел почти 12 метров. По информации ГИБДД, ребенок торопился в школу на занятия и не убедился в безопасности перехода по «зебре». У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекция напоминает, что только строгое соблюдение правил дорожного движения помогут избежать дорожных трагедий. Водители, приближающиеся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

«Пешеходы перед выходом на проезжую часть должны убедитесь, что водители транспорта видят Вас, пропускают и имеют возможность остановиться. Будьте особенно осторожны в темное время суток, во время дождя, тумана и других неблагоприятных погодных условиях.

Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходят в темное время суток», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД советуют применять световозвращатели. Они на 70 % сокращают риск гибели пешехода.

Водитель при движении автомобиля со скоростью около 40 километров в час может заметить пешехода на расстоянии около 25 метров.

Использование пешеходом световозвращающих элементов делает его заметным для водителя на расстоянии, превышающем 150 метров.