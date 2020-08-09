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В Челябинске молодые люди устроили массовую драку на Кировке

Происшествия
Сегодня, 12:17
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске две компании утро воскресенья начали с драки. Массовая потасовка произошла на Кировке в начале десятого утра. Причина конфликта устанавливается.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, инцидент произошел в 9:15 на пешеходной Кировке. Между двумя компаниями молодых, средний возраст которых 25-26 лет, произошел конфликт.

Сначала «рубка» была один на один между двумя мужчинами, затем в драку вмешались все остальные. Всего в ней участвовали семь человек.

«Все участники инцидента установлены. Конфликт между ними произошел на бытовой почве. Обе стороны писать заявление в полицию отказались. Со всеми сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

К медикам за помощью никто из участников драки не обращался.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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