В Челябинске мужчины под видом благоустройства разбирали брусчатку

В полицию Челябинска обратились местные жители, которые сообщили о том, что на улице Советской, напротив ТРК «Куба», неизвестные разбирают тротуарную плитку. Работ по благоустройству на этом участке администрацией города не запланировано.

В полиции Челябинска факт обращения местных жителей агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили.

«В отделе полиции «Центральный» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Валерия Кудлачева.

На фото, присланном в редакцию читателем видно, что мужчины, которые разбирают тротуарную плитку, не выглядят, как рабочие. Они чисто и аккуратно одеты.

В администрации Челябинска сообщили о том, что на данном участке улице никаких работ по благоустройству в этом году на запланировано.