В Челябинске на пожаре погибла пожилая женщина

В Челябинске этой ночью, 30 июня, на пожаре погибла пожилая женщина, жившая на первом этаже пятиэтажки по улице Клары Цеткин.

Погибшую обнаружили при тушении пожара огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона - проведенные реанимационные мероприятия, к сожалению, ничего не дали.

Квартира пенсионерки была сильно захламлена, что способствовало сильному задымлению и затрудняло разведку (поиск пострадавших).

Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, самостоятельно из подъезда эвакуировались 30 человек. Сотрудники МЧС с помощью спаскомплектов вывели на свежий воздух восемь человек, в том числе четверых детей.

Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.