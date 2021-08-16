В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек

В Челябинске на улице Российской загорелся частный деревянный дом с жилыми постройками.

После ликвидации пожара, при проливке и разборке завалов, на пепелище было обнаружено тело погибшего. Его личность устанавливается.

Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом частном одноэтажном деревянном жилом доме площадью 4×5 метра поступило в ГУ МЧС России по Челябинской области вчера вечером, 15-го августа.

К прибытию подразделений огнеборцев горели дом и надворные постройки. Чтобы справиться с огнем, сотрудники МЧС установили автоцистерну на пожарный гидрант, проложили магистральную линию.