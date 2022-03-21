В Челябинске на территории подземной парковки загорелся мотоцикл

В Челябинске огнеборцы ликвидировали пожар на подземной парковке в центре города. Пострадавших нет.

Сегодня, 21 марта, в 12:27 поступил сигнал о возгорании мотоцикла на подземной парковке, расположенной по улице Пушкина.

«Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В 12:36 оно было ликвидировано. На месте работали три автоцистерны, одна автомашина дымозащиты и 16 человек личного состава», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Причины возгорания устанавливаются.