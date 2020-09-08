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В Челябинске обнаружен нелегальный полигон ТБО, прокуратура начала проверку

Происшествия
Сегодня, 13:12
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В Ленинском районе Челябинска обнаружен незаконный полигон, сотрудники которого за определенную плату совершают захоронение отходов четвертого-пятого класса опасности.

Сегодня, восьмого сентября, специалисты минэкологии региона под видом клиентов организовали «контрольную закупку», выяснив, что любой желающий незаконно (не предоставляя никаких документов) разместить на данном объекте отходы может это сделать безо всяких проблем.

«С нас взяли 500 рублей за половину «КамАЗа» отходов. Судя по объемам, полигон действует давно и принимает как бытовые, так и строительные отходы, хотя их захоронение здесь запрещено. Мы со своей стороны однозначно будем добиваться закрытия данного полигона и его дальнейшей рекультивации за счет нарушителей», - подчеркнул замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В настоящее время сотрудники министерства совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска занимаются проверкой несанкционированного полигона и размещения на нем отходов, после проведения которой будет рассматриваться вопрос о дальнейших процессуальных решениях.

Отметим, информация о деятельности нелегального полигона поступила в управление регионального государственного надзора минэкологии региона от общественной организации «АнтиСМОГ».

 

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