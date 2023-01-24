В Челябинске ограблен салон сотовой связи

Челябинские полицейские задержали парня, похитившего телефоны из салона сотовой связи в Ленинском районе города. Его добычей стали 11 сотовых телефонов на сумму около 100 000 рублей.

Полицейские установили, что 18-летний безработный челябинец забежал в магазин, ударил по витрине, разбил стекло и забрал имеющиеся там сотовые телефоны, сложил их в пакет и скрылся.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении противоправного деяния задержан не работающий, ранее судимый местный житель», - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.