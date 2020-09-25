В Челябинске осуждены сожители, заставлявшие дочь воровать в гипермаркетах

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении сожителей, которые отправляли 16-летнюю девочку воровать в крупные торговые сети.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, судом установлено, что мужчина, ранее судимый за умышленные преступления против собственности, вновь совершил хищение, при этом вовлек в его совершение 16-летнюю дочь сожительницы.

В октябре 2019 года, находясь в торговом зале гипермаркета, мужчина взял со стеллажей продукты питания на сумму свыше 3,3 тысячи рублей, положил их в рюкзак несовершеннолетней и велел бежать через кассовую зону к выходу.

Однако преступные действия подсудимого не были доведены до конца, поскольку девушка была задержана сотрудниками охраны.

Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Кроме того, Ленинским районным судом Челябинска рассмотрено аналогичное уголовное дело в отношении матери несовершеннолетней, которая также вовлекла свою дочь в совершение хищения имущества в гипермаркете.

С учетом имеющейся судимости женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбытия наказания до достижения другим ее ребенком 14-летнего возраста.