ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске осуждены сожители, заставлявшие дочь воровать в гипермаркетах

Происшествия
Сегодня, 15:20
Размер текста

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении сожителей, которые отправляли 16-летнюю девочку воровать в крупные торговые сети.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, судом установлено, что мужчина, ранее судимый за умышленные преступления против собственности, вновь совершил хищение, при этом вовлек в его совершение 16-летнюю дочь сожительницы.

В октябре 2019 года, находясь в торговом зале гипермаркета, мужчина взял со стеллажей продукты питания на сумму свыше 3,3 тысячи рублей, положил их в рюкзак несовершеннолетней и велел бежать через кассовую зону к выходу.

Однако преступные действия подсудимого не были доведены до конца, поскольку девушка была задержана сотрудниками охраны.

Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Кроме того, Ленинским районным судом Челябинска рассмотрено аналогичное уголовное дело в отношении матери несовершеннолетней, которая также вовлекла свою дочь в совершение хищения имущества в гипермаркете.

С учетом имеющейся судимости женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбытия наказания до достижения другим ее ребенком 14-летнего возраста.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 10:52
Из-за аварийного дома в Челябинске у прокуратуры возникли претензии к председателю КУИЗО
Вчера, 18:53
Сотрудник ГУФСИН помог полицейским Верхнеуральского района задержать преступника
Вчера, 18:44
В Южноуральске сотрудница ломбарда заменила золото на дешевую бижутерию
Вчера, 18:35
Житель Златоуста оформил на себя кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам
Вчера, 17:55
Житель Златоуста оформил на себя крупный кредит и перевел деньги мошенникам
Вчера, 17:11
Детей в Златоусте оставили без тепла, прокуратура начала проверку
Вчера, 16:55
Пенсионерка из Челябинска поменяла треть миллиона на билеты «Банка приколов»
Вчера, 15:34
Дело соучастника Тефтелева передано в суд
Вчера, 14:29
В Магнитогорске задержан педофил за изнасилование пятилетней девочки
Вчера, 13:55
В Чебаркуле инспектору ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного гонщика
Общество
Сегодня, 10:54
Текслер – главам: Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому
Общество
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Новости
Сегодня, 15:16
Общество
Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность
Сегодня, 14:51
Общество
Челябинская красавица борется за титул «Мiss office-2020»
Сегодня, 14:39
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы и его тещи будет рассматривать суд Москвы
Сегодня, 14:02
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения потолка на голову ветерана из Златоуста
Сегодня, 13:53
Экономика
ВТБ удвоил долю операций по технологии безбумажного обслуживания
Материалы рубрики
Сегодня, 14:39
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы и его тещи будет рассматривать суд Москвы
Сегодня, 14:02
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения потолка на голову ветерана из Златоуста
Сегодня, 13:26
Происшествия
Дело экс-директора похоронного предприятия из Магнитогорска передано в суд
Сегодня, 12:24
Происшествия
В Челябинской области задержана 90-летняя старушка при попытке сбыта крупной партии героина
Сегодня, 11:33
Происшествия
В Копейске пассажир иномарки погиб после столкновения с двумя большегрузами
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика