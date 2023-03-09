09.03.2023
В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»
09.03.2023
Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
09.03.2023
В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
09.03.2023
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»
02.02.2023
Елену Селищеву отпустили домой вслед за Александром Кузнецовым
15.06.2022
Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца
15.06.2022
Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения
13.06.2022
В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023