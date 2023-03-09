В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подстрекательстве замминистра здравоохранения Александра Кузнецова к злоупотреблению должностными полномочиями, что повлекло хищение бюджетных средств.

На скамье подсудимых окажется генеральный директор ЗАО «Медсервис-регион» (Челябинск) Елена Селищева.

По версии следствия, обвиняемая путем уговоров склонила Кузнецова к совершению в ее интересах незаконных действий.

«В нарушение установленного порядка проведения конкурсных процедур, исключив участие иных поставщиков, заместитель министра обеспечил победу при закупке подконтрольным обвиняемой коммерческим организациям и организовал подписание четырех государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей», - напомнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, указанное оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости на общую сумму более 82 миллионов рублей.

Отметим, причастному к проведению данной закупки Александру Кузнецову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В августе 2022-го его отправили в отставку в связи с прекращением допуска к государственной тайне.

Уголовное дело бизнесвумен Селищевой будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска.