В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело

В Челябинске в отношении неизвестных, укравших 35 решеток канализационных люков на новой дороге по улице Конструктора Духова, которая ведет к школе №116 в микрорайоне «Чурилово», возбуждено уголовное дело.

Заявлению в полицию написала подрядная организация ООО «АрСак», занимавшаяся строительством дороги и пока еще являющаяся собственником объекта.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, ранее глава Челябинска Котова поручила своим заместителям направить обращения на крупные предприятия города, которые скупают металлолом у небольших пунктов приема, с просьбой проверять лом на предмет наличия люков и отказывать в приеме такого металла.