В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан директор горсада имени Пушкина

В Челябинске задержан директор горсада имени Пушкина Игорь Клеин.

По предварительной информации, речь идет о получении Клеиным взятки в размере около 200 тысяч рублей. В следственном отделе по Советскому району СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

«Противоправное деяние выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску», - сообщила руководитель пресс-службы челябинского управления МВД Любовь Гайнулина.

В региональном следственном управлении СКР отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании Клеину меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Челябинску», - добавили в СУ СКР по Челябинской области.

В администрации Челябинска заявили, что окажут все необходимое содействие правоохранительным органам, расследующим данное преступление.

Напомним, Игорь Клеин возглавил МАУ «Горсад имени Пушкина» в 2019-м году - после того, как директор Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Принять кадровое решение в отношении Поповой глава Челябинска Наталья Котова распорядилась в связи с тем, что та не смогла обеспечить своевременный и качественный ремонт подземных переходов на площади Революции.

Отметим, контракт на ремонт подземных переходов на главной городской площади выиграла компания ООО ТСК «Специнвест». Стоимость ремонтных работ, согласно заключенным договорам, составляла около шести миллионов рублей. Финансирование производилось за счет бюджета Челябинска.

Арендатором, который зарабатывал на деятельности киосков в подземных переходах, являлась компания ООО «Лоция», аффилированная с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который после того, как стал народным избранником, передал активы фирмы в доверительное управление Татьяне Князевой.