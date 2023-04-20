В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков

В Челябинской области две несовершеннолетние девушки подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Подросткам грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних местных жительниц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

«По данным следствия, подозреваемые незаконно приобрели с целью дальнейшего сбыта наркотическое средство массой более 40 граммов, которое в ходе обыска у них изъято сотрудниками полиции», - рассказали в СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Напомним, за незаконный сбыт наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.