20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
20.04.2023
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
20.04.2023
Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте
20.04.2023
В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов
20.04.2023
В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
14.04.2023
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
05.04.2023
Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков
11.03.2023
В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
22.02.2023
УФСБ России по Челябинской области пресечен канал незаконного сбыта наркотиков
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023