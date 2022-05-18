В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту получения травм 11-летним мальчиком на территории заброшенной стройки, расположенной по улице Каслинской. Несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщила старший помощник прокурора региона, надзорным ведомством будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания.

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.

Напомним, ранее в поселке Озерный получил смертельные травмы 17-летний подросток в ходе демонтажа здания старой школы и в поселке Первомайский в здании бывшего овощехранилища погиб 12-летний ребенок под обломками обрушившейся кровли.

Губернатор Алексей Текслер отправил туда правительственную комиссию. Также глава региона поручил всем главам и ответственным в муниципалитетах принять срочные меры по обеспечению безопасности бесхозных сооружений.