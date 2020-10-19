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В Челябинске полицейские задержали юных «подражателей» Анны Карениной

Происшествия
Сегодня, 15:02
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске дети решили «воссоздать» роман Толстого про Анну Каренину. Они уложили на рельсы куклу и ждали приближения поезда, чтобы увидеть, что с ней произойдет.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Исаковский машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на куклу, лежавшую на рельсах. Стоянка поезда составила порядка шести минут.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что куклу на железнодорожные пути положили из любопытства трое несовершеннолетних жителей поселка Исаковский от 10 до 14 лет. Когда поезд начал тормозить, дети убежали. В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних также установили, что ранее эти же подростки положили на рельсы шпалу, из-за которой другой грузовой состав задержался в пути на 10 минут», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Взрослые привлечены к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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