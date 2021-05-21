В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы

В Челябинске полиция проводит проверку инцидента, который случился в гимназии №23. Там, по данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, ученица шестого класса взяла у охранника пневматический пистолет для фото.

«По данному инциденту материал зарегистрирован в полиции Челябинска», - прокомментировали в региональном полицейском Главке.

В полицию обратилась местная жительница, которой дочь сообщила об ученице, в руках которой находился предмет, похожий на оружие. К учебному заведению тут же стянули силовиков. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что шестиклассница попросила у охранника гимназии личный пневматический пистолет, чтобы сделать фотографию на память.

«Сейчас в полиции проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», - подытожили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Напомним, после трагедии в Казани, где во время стрельбы погибли девять человек и 21 человек пострадал, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности и пропускной режим в школах региона.