В Челябинске пожарные потушили административное здание на Чайковского

В Челябинске сегодня утром, девятого марта, загорелось административное здание на улице Чайковского.

В настоящее время подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание, площадь которого составила 25 квадратных метров. Специалистам отделения дознания предстоит установить причину его возникновения.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 25 человек. Пострадавших нет.