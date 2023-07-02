02.07.2023
В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала
02.07.2023
В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку
02.07.2023
Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде
02.07.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте
01.07.2023
«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области
01.07.2023
Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте
Из многоэтажки эвакуировались почти сорок человек
29.06.2023
В Кыштыме пожар в квартире «спровоцировали» стеклянные банки
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
27.06.2023
Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»
23.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023