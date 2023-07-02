В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте

В Челябинске вечером первого июля произошел пожар в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту.

Как оказалось, горела электрощитовая в подъезде на втором этаже, Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке эвакуировались 38 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет.