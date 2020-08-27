В Челябинске родственники оставили на улице 92-летнюю старушку, подарившую им квартиру

Прокуратура Курчатовского района Челябинска защитила жилищные права 92-летней горожанки, оказавшейся на улице после того, как подарила свою квартиру родному брату. Бабушку вселят в жилье по решению суда.

Прокурорской проверкой было установлено, что 92-летняя женщина являлась собственницей однокомнатной квартиры в Челябинске. Родному брату квартиру она подарила в 2010-м году, а он спустя месяц - своей дочери.

До 2019-го года пожилая женщина продолжала проживать в квартире, затем родственники временно поместили ее в пансионат для престарелых в связи с выездом из города.

Когда срок пребывания престарелой горожанки в пансионате подошел к концу, обратно старушку уже не пустили.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокурор района в интересах пенсионерки предъявил иск в суд о вселении, сохранении за ней право пользования квартирой.

Суд вынес решение о вселении ветерана в квартиру, при этом сохранил за пожилой женщиной право бессрочного пользования жилым помещением.