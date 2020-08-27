ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске родственники оставили на улице 92-летнюю старушку, подарившую им квартиру

Происшествия
Сегодня, 13:53
Размер текста

Прокуратура Курчатовского района Челябинска защитила жилищные права 92-летней горожанки, оказавшейся на улице после того, как подарила свою квартиру родному брату. Бабушку вселят в жилье по решению суда.

Прокурорской проверкой было установлено, что 92-летняя женщина являлась собственницей однокомнатной квартиры в Челябинске. Родному брату квартиру она подарила в 2010-м году, а он спустя месяц - своей дочери.

До 2019-го года пожилая женщина продолжала проживать в квартире, затем родственники временно поместили ее в пансионат для престарелых в связи с выездом из города. 

Когда срок пребывания престарелой горожанки в пансионате подошел к концу, обратно старушку уже не пустили.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокурор района в интересах пенсионерки предъявил иск в суд о вселении, сохранении за ней право пользования квартирой. 

Суд вынес решение о вселении ветерана в квартиру, при этом сохранил за пожилой женщиной право бессрочного пользования жилым помещением.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 14:43
Южноуральцы становятся жертвами аферистов, пытаясь заработать на фондовых биржах
Вчера, 14:38
Прокуратура Челябинска требует возбуждения уголовного дела из-за вырубки деревьев
Вчера, 13:51
Житель Челябинска впал в кому, отведав грибов-зонтиков
Вчера, 10:25
В Миассе грузовой поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку
25.08.20 15:37
Полицейские изъяли поддельных сигарет на 35 миллионов рублей
25.08.20 12:55
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
25.08.20 12:38
В Симе машина с детьми рухнула с горы
25.08.20 11:13
Полицейские Челябинска нашли женщину, которая похитила кусты кизильника на Лесопарковой
25.08.20 10:37
Полицейские пресекли распространение в Челябинске крупной партии наркотиков
24.08.20 16:32
Магнитогорец «развел» строителей от имени прораба
Среда обитания
Сегодня, 10:43
Проект туристического кластера «Горный Урал» прошел предзащиту
Культура
Сегодня, 11:06
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Новости
Сегодня, 14:13
Происшествия
Полицейские Пластовского района разыскали потерявшуюся в лесу бабулю
Сегодня, 12:56
Происшествия
В отношении юриста-эколога из Челябинска возбуждены уголовные дела
Сегодня, 12:34
Происшествия
Полицейские Нового Уренгоя задержали проституток из Челябинской области
Сегодня, 11:39
Культура
В сельскую церковь Агаповского района вернулись старинные иконы
Сегодня, 11:37
Федерация
После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт
Материалы рубрики
Сегодня, 14:13
Происшествия
Полицейские Пластовского района разыскали потерявшуюся в лесу бабулю
Сегодня, 12:56
Происшествия
В отношении юриста-эколога из Челябинска возбуждены уголовные дела
Сегодня, 12:34
Происшествия
Полицейские Нового Уренгоя задержали проституток из Челябинской области
Вчера, 16:10
Происшествия
В Верхнем Уфалее стадо коров атаковало местных жителей
Вчера, 14:43
Происшествия
Южноуральцы становятся жертвами аферистов, пытаясь заработать на фондовых биржах
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика