В Челябинске школьница упала в открытый колодец, находящийся вблизи остановки общественного транспорта «Поселок Первоозерный» по улице Танкистов. Он просто был прикрыт ветками. После вмешательства прокуратуры на отверстие смотрового колодца установлен бетонный блок.

Прокурорской проверкой было установлено, что смотровой колодец не имел крышки люка и ограждения, обеспечивающего безопасность движения пешеходов. Обязанность по содержанию данного смотрового колодца возложена на комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Пятнадцатилетняя пострадавшая по факту полученных ссадин руки в лечебное учреждение не обращалась.

«Прокуратурой района незамедлительно приняты меры реагирования - председателю Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В настоящее время на отверстие смотрового колодца установлен бетонный блок», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ситуация с открытыми люками в Челябинске не меняется. Горожане продолжают закидывать администрацию жалобами. В сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте даже закрепили запись, посвященную теме открытых колодцев. Горожан просят – во избежание несчастных случаев - делиться снимками с указанием адресов, где расположены такие объекты.

Напомним, не так давно на территории школы в Советском районе в открытый колодец пожарного водопровода, заполненный водой, упал, утонув в нем, шестилетний мальчик.

Как сообщил вчера на традиционном аппаратном совещании руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов, за прошедшую неделю выявлено 37 открытых канализационных люков. В «черном» списке все районы города.