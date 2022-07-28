В Челябинске сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков

УФСБ России по Челябинской области совместно с СУ СК задержан заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Артем Дубровин.

Как сообщил собственный источник, Дубровин задержан за получении взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. Сумма взяток составила около 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено СУ СК по части пятой 290 УК России – «Получение взятки». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В настоящее время проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении фигуранта уголовного дела», - сообщили в УФСБ по Челябинской области.

В СКР по Челябинской области сообщили, что не в курсе происходящего и никакой информации на данный момент они предоставить не могут.