В Челябинске спасатели помогли снять рабочего, упавшего с 30-метровой высоты

В Челябинске при проведении работ с трехметровой высоты на крышу цеха упал рабочий. Спасатели помогли эвакуировать пострадавшего с крыши и поместить в машину скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской городской службы спасения.

Звонок с улицы Машиностроителей в единую дежурно-диспетчерскую служба-112 поступил на днях. Помощь понадобилась рабочему одного из заводов города.

«Пострадавшего эвакуировали почти с 30-ти метровой высоты. Мы оказали ему первую помощь, затем, при помощи жёстких носилок, его доставили к пожарному автоподъёмнику, спустили вниз и передали медикам», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Дим Секисов.

Мужчина получил многочисленные ушибы и переломы, его госпитализировали в одну из городских больниц.