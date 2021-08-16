В Челябинске стартовала операция «Мак-2021»

В Челябинске стартовал второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Мероприятие пройдет с 16 по 25 августа 2021 года.

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, на территории Челябинска в период с 16 по 25 августа 2021 года пройдет второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021».

«По итогам первого этапа, прошедшего в июле текущего года, полицейскими выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Из них 12 - по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и три – по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Также составлено 76 административных протоколов. Из незаконного оборота изъято около 165 граммов наркотиков естественного происхождения, в том числе каннабис (марихуана), гашиш (смола каннабиса), гашишное масло и героин. К уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения, привлечено 13 лиц, к административной – 70.

Обнаружен и ликвидирован 61 очаг дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью около 900 квадратных метров.

Если вы располагаете информацией о местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также о лицах, употребляющих наркотические средства и занимающихся культивированием наркосодержащих растений, необходимо сообщать о данных фактах в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску по телефонам 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02, 102 или в ближайший районный отдел полиции».