В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус

В Челябинске на разъехались маршрутка и троллейбус. Один человек пострадал.

Авария произошла на улице Воровского, 5А

«Ехала в город до остановки «Кинотеатр Урал» от Доватора. Около остановки нас подрезает маршрутка № 85, вылетает перед троллейбусом, водитель резко тормозит, пассажиры слетают с мест, я после операции на колене, стояла на выход, крепко держалась за поручень, рядом со мной падает кондуктор, ее просто сдуло с места, естественно, она пострадала. До каких пор будут водить маршрутки нерусские водители, почему их до сих пор не убрали и не проверяют?», - сообщает очевидица происшествия.

«Водитель, управляя автобусом Паз 32054 маршрут № 85, при перестроении в право, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с троллейбусом ЛиАЗ 5280 маршрут № 16 двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП пассажир троллейбуса

ЛИАЗ получила телесные повреждения, назначено

амбулаторное лечение», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В отношении водителя автобуса ПАЗ вынесено постановление по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» .

По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.