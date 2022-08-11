11.08.2022
Сергей Антипов проверил ход реализации инициативных проектов в Курчатовском районе
11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
11.08.2022
Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области
11.08.2022
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
11.08.2022
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
11.08.2022
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
09.08.2022
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
05.08.2022
Вытащили из авто за секунду до возгорания: полицейский и его отец спасли на трассе водителя
02.08.2022
В Челябинске пассажирский автобус врезался в отель «Виктория»
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022