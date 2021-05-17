В Челябинске ущерб от вырубки деревьев в «Парковом» составил миллион рублей

Прокуратура Челябинска направила в полицию материалы проверки о сносе 48 деревьев в микрорайоне «Парковый». Ущерб от вырубки леса составил более миллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что в апреле возле дома №62 на улице Хариса Юсупова в микрорайоне «Парковый» неизвестные вырубили деревья породы «береза», «сосна» и «клен ясенелистный».

«Разрешение на снос зеленых насаждений Управлением экологии и природопользования администрации города Челябинска какому-либо хозяйствующему субъекту не оформлялось, - пояснила Мамаева. - При расчете компенсационной стоимости установлено, что муниципальному образованию «город Челябинск» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше одного миллиона рублей».

Прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции «Курчатовский» УМВД Челябинска для возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту незаконной рубки лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Напомним, в субботу, 24 апреля в соцсетях появилась информация о вырубке деревьев. В понедельник, 26 апреля, глава Челябинска Наталья Котова обратилась к замглаве Владимиру Шамне прояснить ситуацию с ликвидацией зеленых насаждений.

Шамне ответил, что деревья вырубили для строительства детского сада на 150 мест. Но проверка установила, что зеленые насаждения снесли не на месте будущей стройплощадки.

Позже стало известно, что замглавы перепутал участки, ненамеренно дезинформировав Наталью Котову. После этого прокуратура города организовала проверку информации о сносе деревьев в микрорайоне «Парковый».