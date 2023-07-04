04.07.2023
В Челябинске водителю плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
В Челябинске водителю плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
10.08.2022
Спасатели освободили челябинца от наручников, которые заклинило
22.02.2022
Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток
20.08.2021
В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги
15.01.2018
Евгений Тефтелев: Жалобы челябинских спасателей – это чушь
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023