В Челябинске водителю плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, и он, не справившись с управлением, вылетел с проезжей части – автомобиль застрял на газоне.

На помощь 58-летнему автомобилисту пришли спасатели городской службы спасения.

Как рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, ДТП произошло сегодня, четвертого июля, в начале одиннадцатого утра во дворе дома №68 по улице Звенигородской.

К счастью, водитель в аварии не пострадал, но передвигаться самостоятельно он не мог по причине плохого самочувствия. Спасатели эвакуировали мужчину из салона его иномарки «Киа» и передали бригаде скорой помощи.