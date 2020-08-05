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В Челябинске вор дорогого электросамоката не смог уехать с места преступления, потому что сел аккумулятор

Происшествия
Сегодня, 15:25
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинскими полицейскими задержан 42-летний местный житель, который украл электросамокат у подростка. Но с места преступления он уехать далеко, по пути у техники сели батарейки, а вора увидел подросток, который сразу сообщил о краже в полицию.

Преступление было совершено в Металлургическом районе Челябинска. Мужчина украл электросамокат из подъезда жилого дома. Об этом в полицию сообщила местная жительница.

«Полицейскими установлено, что, обнаружив пропажу электросамоката, внук потерпевшей выбежал на улицу и увидел ранее незнакомого ему мужчину, который катил электросамокат. Мальчик подбежал к мужчине и попросил вернуть уму самокат, мужчина отказался, когда мальчик стал набирать номер сотрудников полиции, мужчина бросил самокат и скрылся. После чего мужчина был задержан сотрудниками полиции», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Как выяснялось, у электросамоката просто сел аккумулятор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«В случае совершения в отношении вас преступления необходимо сразу обращаться в полицию с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - говорит временно исполняющий обязанности начальника дежурной части управления МВД России по городу Челябинску Виталий Свеженцев.

Челябинцы могут обратиться в полицию по телефону службы «02», а также в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску. Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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