В Челябинске врезавшийся в столб ВАЗ превратился в бесформенную груду металла

В Челябинске сегодня ночью, 14 ноября, произошло жуткое ДТП на Свердловском тракте, в результате которого автомобиль ВАЗ-2110 оказался очень сильно смят – машина превратилась в груду бесформенного металла.

Авария произошла в 01:40 около дома №3. Как сообщает ГИБДД города, машину, за рулем которой находился водитель 2004-го года рождения, занесло – ВАЗ влетел в бордюрный камень (не повредив его). После автомобиль врезался в железобетонную электроопору, в результате чего пострадал и столб, и сама машина.

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что в аварии, помимо водителя, получили травмы две пассажирки– девушки 2003-го и 2004-го годов рождения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.