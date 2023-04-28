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28.04.2023 13:53

В Челябинске задержана группа бутлегеров

В Челябинской области полицейскими пресечена незаконная деятельность группы лиц, занимавшихся изготовлением и реализацией спиртных напитков. Спиртное, произведенное в кустарных условиях, выдавалось за алкогольную продукцию известных наименований. Фигурантами уголовного дела стали пятеро челябинцев в возрасте от 21 года до 39 лет.

Деятельность бутлегеров пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка. Сперва оперативники в Челябинске задержали фургон, в котором перевозились две тысячи немаркированных бутылок водки. В ходе дальнейшей работы полицейские выявили цех по розливу спиртосодержащей продукции, расположенный в Калининском районе Челябинска.

«При осмотре арендованного складского помещения изъято почти три тысячи литров этилового спирта, разлитого в пятилитровые емкости, порядка 1 800 бутылок алкогольной продукции кустарного происхождения, стеклянная тара. Кроме того, были обнаружены самодельный механизм для смешивания воды и спирта и устройство для розлива горячительного», - рассказали в региональном полицейском главке.

В рамках предварительного расследования были установлены и допрошены 15 свидетелей, а также лица, которым сбывалась алкогольная продукция.

«Следователи выяснили, что между членами организованной группы были разделены обязанности по координации действий, разгрузке расходных материалов, изготовлению и розливу алкогольной продукции, по поиску потенциальных покупателей и направлению им готовой продукции в целях дальнейшего сбыта», - добавили в главке.

Всем фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд.

ГУ МВД России по Челябинской области
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25.04.2023 22:17

Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании

25.04.2023 20:42

билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»

25.04.2023 20:29

В Челябинской области состоялся марафон «Корзина доброты»

25.04.2023 20:01

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля (18+)

25.04.2023 19:56

Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах

25.04.2023 19:47

Магнитогорец выбросил в окно случайную знакомую

25.04.2023 19:30

В Саду камней в честь Дня Победы правоохранители и Наталья Котова посадили сосны